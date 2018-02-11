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Bay Kemal'in bir danışmanına daha şoku

Genel Başkanı 'nun danışmanı olan 'a soruşturması açıldı. Karavar, 'un ardından Kılıçdaroğlu'nun FETÖ soruşturması açılan ikinci danışmanı oldu.

Bay Kemalin bir danışmanına daha FETÖ şoku

Genel Başkanı 'nun danışmanı 'a yönelik, soruşturması açıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden sorumlu genel başkan danışmanı Cuma Karavar'a yönelik, FETÖ soruşturması açıldı. Soruşturmanın, Karavar'ın Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Birliği'nde başkan yardımcılığı yaptığı dönemdeki sözleri nedeniyle açıldığı öğrenildi. Karavar'ın 2014'teki bir konuşmasında dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek "Bu eğitim camiasına yardım etmiyorsak, bari kendilerine engel olmayalım. Ben bir kez daha bu camiaya minnettarım" ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

Karavar olayla ilgili, "Konuşmayı ben yapmadım. Çocuklarımı 2007'de FETÖ'nün okullarından aldım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Doç. Dr. , FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin davada "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bir başka danışmanı Murat Aksoy da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmış ve kısa süre önce tahliye olmuştu.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 11:35
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