İmzalı tiyatro!

CHP'de Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için startı verdi. Ancak dün 15 günlük süre dolmasına rağmen topladığı imzaları teslim etmedi.
Kemal Bey'in ekibi, "Getirin imzaları" restini çekti. Muhalifler ise "İmzalar tamam ama Perşembe vereceğiz" dedi. Delegelerle pazarlığın sürdüğü öğrenildi.
TAAHHÜT KOMEDİSİ
Muharrem İnce, "Kaç imza toplandı" sorusuna cevap vermedi. Notere gitti. "Genel başkan seçildikten sonra Cumhurbaşkanı olamazsam hemen kurultay toplayacağım" dedi.
TWITTER
Kaçırılmış! Yani yine alkol fazla kaçırılmış :)
Komedi üretim merkezi bunlar.
CHP'lileri yine efkar bastı...
Geç DSP'nin başına, yürüyelim arkandan! Yeter be kardeşim.
Türkiye'yi kurtaracak ekibe bakın, hepsi birbirine rakip...
Kemal Bey'in ekibi, "Getirin imzaları" restini çekti. Muhalifler ise "İmzalar tamam ama Perşembe vereceğiz" dedi. Delegelerle pazarlığın sürdüğü öğrenildi.
TAAHHÜT KOMEDİSİ
Muharrem İnce, "Kaç imza toplandı" sorusuna cevap vermedi. Notere gitti. "Genel başkan seçildikten sonra Cumhurbaşkanı olamazsam hemen kurultay toplayacağım" dedi.
Kaçırılmış! Yani yine alkol fazla kaçırılmış :)
Komedi üretim merkezi bunlar.
CHP'lileri yine efkar bastı...
Geç DSP'nin başına, yürüyelim arkandan! Yeter be kardeşim.
Türkiye'yi kurtaracak ekibe bakın, hepsi birbirine rakip...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.