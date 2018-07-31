Gözler İdlib’de

Suriye'nin İdlib bölgesine asker yığmaya çalışan Esad'a karşı İdlib'deki farklı muhalif gruplar da Ortak Operasyon Odası kurdu. Rusya'nın Hmeymim Üssü'nü korumak için stratejik öneme sahip Cisir eş-Şuğur'a saldırı olabileceği belirtilirken, Türkiye de bölgede kurduğu 12 gözlem noktasında tedbirleri artırdı.
AHMET TOPAL
AHMET TOPAL
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