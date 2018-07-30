Yeni sistemin ilkler MGK’sı

MGK, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 24 Haziran'da hayata geçmesinin ardından bugün Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katılıyor.

AKAR, İLK KEZ SİVİL OLARAK KATILDI

Hürriyet'in haberine göre, Fuat Oktay'ın "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" olarak ilk kez yer alacağı toplantıya parlamenter sistemin son MGK'sına "Genelkurmay Başkanı" olarak katılan Hulusi Akar da "Milli Savunma Bakanı" sıfatıyla ilk kez sivil olarak katıldı. Yeni yapıda ilk kez

Başbakan ve Başbakan Yardımcıları olmadan toplanan MGK'da Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak yer aldı. Parlamenter sistemin son toplantısına "MİT Müsteşarı" olarak katılan Hakan Fidan da toplantıya "MİT Başkanı" titriyle katılıyor.

TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDESİ TERÖRLE MÜCADELE

OHAL'in kaldırılmasının ardından yapılacak ilk MGK toplantısında ana gündem maddesini terörle mücadele oluşturacak. Toplantıda FETÖ ile mücadelede gelinen son durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alınacak. Erdoğan'ın bu kapsamda Güney Afika'daki BRICS Zirvesi'nde biraraya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin MGK'ya bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda MİT'in FETÖ'ye yönelik yurtdışındaki çalışmaları masaya yatırılacak. Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde, ABD ile varılan Menbiç anlaşmasındaki son durum, İdlib ve Tel Rifat'taki gelişmeler değerlendirilecek. Terör örgütü PKK ile mücadele toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Bu kapsamda terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'ye karşı düzenlenen operasyonlar konuşulacak.

MGK, 6 NUMARALI KARARNAMEYLE DÜZENLENDİ

Yeni sistemde MGK'nın yapısı 6 numaralı kararnameyle düzenlendi. Buna göre MGK, cumhurbaşkanının çağrısıyla eski sistemde olduğu gibi iki ayda bir toplanacak. MGK'ya cumhurbaşkanı olmadığı zamanlarda yardımcısı başkanlık edebilecek. Başbakan ve başbakan yardımcılarının olmadığı yeni dönemde MGK, cumhurbaşkanı başkanlığında, yardımcısı, savunma, içişleri, dışişleri ve Adalet bakanlarıyla, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarından oluşuyor.

ABD'NİN YAPTIRIM TEHDİDİ ELE ALINACAK

Toplantıda ABD'nin Rahip Brunson'un yargılanmasına yönelik yaptırım tehditleriyle gerilen Washington-Ankara ilişkileri de değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin kurula bilgi sunması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile MGK'nın yapısındaki değişiklikle "Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi alınabilecek" maddesi konulmuştu.

"BAŞBAKAN" SIFATIYLA SON KEZ KATILMIŞTI

MGK, 24 Haziran öncesinde son toplantısını 30 Mayıs'ta yaptı. Parlamenter sistemin son MGK'sına Binali Yıldırım, "Başbakan" sıfatıyla son kez katılmıştı.