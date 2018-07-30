Yunanistan'ın Mati bölgesinde çıkan yangın 80 kişinin ölümüyle sonuçlanırken, halk Yunan hükümetini hedefe koydu. Başbakan Alexsis Çipras ve ekibinin yangın boyunca yanlış kararlar verdiğini savunan halk, yeni bir haberle adeta isyan etti.
Yangın var
Yunanistan’daki yangında 8 FETÖ’cü alevlerin ulaşmadığı yerden öncelikli olarak tahliye edildi. İtfaiyeciler Birliği ise Mati’deki insanların acil tahliyesini istemelerine rağmen hükümetin iş işten geçtikten sonra boşaltma kararı verdiğini söyledi. Komşu karıştı
Yunanistan'ın Mati bölgesinde çıkan yangın 80 kişinin ölümüyle sonuçlanırken, halk Yunan hükümetini hedefe koydu. Başbakan Alexsis Çipras ve ekibinin yangın boyunca yanlış kararlar verdiğini savunan halk, yeni bir haberle adeta isyan etti.
Etiketler: yangın , Rehabilitasyon Merkezi , FETÖ , itfaiyeci birlik , Yunanistan , Mati
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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