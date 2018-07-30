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’daki da 8 ’cü alevlerin ulaşmadığı yerden öncelikli olarak tahliye edildi. İtfaiyeciler Birliği ise ’deki insanların acil tahliyesini istemelerine rağmen hükümetin iş işten geçtikten sonra boşaltma kararı verdiğini söyledi. Komşu karıştı



Yunanistan'ın Mati bölgesinde çıkan yangın 80 kişinin ölümüyle sonuçlanırken, halk Yunan hükümetini hedefe koydu. Başbakan Alexsis Çipras ve ekibinin yangın boyunca yanlış kararlar verdiğini savunan halk, yeni bir haberle adeta isyan etti.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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