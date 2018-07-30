Turizm merkezi Antalya'da bir tur otobüsü dün kazaya karıştı. 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Çinli turistleri Kapadokya'ya götüren Uğur A.'nın kullandığı tur otobüsü, karşı yönden gelen Kemal Karataş (31) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Korkunç kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü Karataş ile 2 yaşındaki oğlu Ömer Karataş yaşamını yitirdi. Otobüsten kopan parçaların üzerine düşmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlanan Tamer Kaya'nın otomobildeki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve helikopter ambulans sevk edildi. 31'i Çinli, 2'si Türk 33 yaralı ilk müdahalelerinin ardından Akseki ve Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı.
Turistik Facia!
Antalya’da Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, araçtaki baba ve oğlu öldü, 33 kişi yaralandı...
Turizm merkezi Antalya'da bir tur otobüsü dün kazaya karıştı. 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Çinli turistleri Kapadokya'ya götüren Uğur A.'nın kullandığı tur otobüsü, karşı yönden gelen Kemal Karataş (31) idaresindeki otomobille çarpıştı.
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.