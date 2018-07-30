Turistik Facia!

Turizm merkezi Antalya'da bir tur otobüsü dün kazaya karıştı. 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Çinli turistleri Kapadokya'ya götüren Uğur A.'nın kullandığı tur otobüsü, karşı yönden gelen Kemal Karataş (31) idaresindeki otomobille çarpıştı.





Korkunç kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü Karataş ile 2 yaşındaki oğlu Ömer Karataş yaşamını yitirdi. Otobüsten kopan parçaların üzerine düşmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlanan Tamer Kaya'nın otomobildeki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve helikopter ambulans sevk edildi. 31'i Çinli, 2'si Türk 33 yaralı ilk müdahalelerinin ardından Akseki ve Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı.

