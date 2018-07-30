Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
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