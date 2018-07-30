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'nın 'ın bölgesine düzenlediği nda 10 etkisiz hale getirildi.

Teröristlere bomba yağdı

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki bölgesine düzenlendi.

Harekatta 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 11:00
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