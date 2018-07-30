Danıştay'ın Hesap İşletim Ücreti'nin iptaline yönelik kararını değerlendiren Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü, "tüketici hakları fırsatçıları" konusunun altını çizdi.

Av. İbrahim Güllü, yaptığı açıklamada, "Danıştay 15. Dairesi, bankaların Hesap İşletim Ücreti almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti. Böylece tüketici açısından geçmişe dönük 10 yıllık süreçte ödemiş oldukları hesap işletim ücretlerinin iadesinin yolu açılmış oldu. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tarafından dört yıl önce başlatılan hukuki süreç sonucunda tüketici hareketi büyük bir kazanım sağlamıştır. Bu sayede milyonlarca insan 10 yıllık süreçte ödemiş oldukları milyarlarca lirayı geri alma imkanına sahip olmuştur" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Mağdur olan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren bu konuda piyasaya dolandırıcıların dadanacağını ileri süren İbrahim Güllü, "Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun yoğun çabaları sayesinde açmış olduğu dava ile başlayan, bugün de Danıştay kararı ile büyük bir müjde alan tüketiciler gelinen bu noktada kazanç fırsatçılarına dikkat etmelidir. Geçmişte örneklerini fazlasıyla gördüğümüz, halen de sürdürülen kart aidatının, kredi dosya masrafının geri alınmasını sağlamak için tüketicilere hizmet veriyormuş gibi gösterip tüketiciyi dolandıran fırsatçıların yeniden ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Hatta bir kısmı, kendilerinin tüketici derneği olduğunu iddia edecek ve muhtemelden öte kesinlikle çıkacaklardır.





HESAP İŞLETİM ÜCRETİNİ TALEP ETMEK İÇİN DİLEKÇE











DİLEKÇE DOLANDIRICILARINA DİKKAT!

Bu düşüncemizden ötürü, 'hesap işletim ücretlerinizi geri alıyoruz' diyerek ortaya çıkmasını beklediğimiz bu dolandırıcıların, bedel karşılığı gönderecekleri birkaç boş dilekçe örneği ile yine tüketicileri mağdur etme ihtimaline karşılık uyarıyoruz.



Daha önce yapılan savcılık soruşturmasında, kredi dosya masrafının iadesine yönelik dolandırıcılık faaliyetinde bulunanlardan sadece birisinin çağrı merkezine günde ortalama iki bin talep geldiği, 1200 net satışın gerçekleştiği ve 89 lira bedelle gönderilen boş dilekçe karşılığında hergün ortalama 106 bin, aylık yaklaşık üç milyon lira hasılat sağlandığı ortaya çıkmıştı. Pirince giderken evdeki bulgurdan da olmamak için tüketicimiz uyanık olmalıdır. Bu fırsatçı ve dolandırıcılara itibar etmemelidirler" dedi.



HESAP İŞLETİM ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR? NEREYE BAŞVURULMALI?

Tüketicilerin, bu konuda hiç kimseyi aracı kılmasına ya da hizmet almasına gerek olmadığını söyleyen Güllü, "Yapılması gereken son derece basit ve kolaydır. Tüketici geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse, yazılı şekilde bankalardan dekontlarını isteyerek bu kesintilerin iadesini talep etmelidir. Bankaların olumsuz cevap vermeleri ya da cevap vermemeleri halinde Tüketici Hakem Heyetlerine, internet üzerinden veya dekontlarıyla bir dilekçe ile ilçe kaymakamlıklarına giderek başvurmalıdır" dedi.