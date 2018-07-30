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  1. CHP'de Kurultay krizi

İmza süresi doldu, yine sessiz

'de kurultay krizi sürüyor. İmza savaşlarıyla sallanan partide süre doldu, gözler özellikle olmak üzere muhaliflere çevrildi. seçimlerinde olduğu gibi Muharrem İnce'den yine herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

İmza süresi doldu, Muharrem İnce yine sessiz

'de taraftarları kurultay için 17.30'a kadar noterlere gidip imza vermesi gerekiyordu.

1250 DELEGE VAR
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1250 kurultay delegesi var. Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için bu sayının salt çoğunluğunun imza vermesi gerekiyor.

Bu durumda en az 625 imza toplaması gereken İnce tarafı, hedeflerinin 625'ten daha fazla olduğunu ifade etmişlerdi.

24 HAZİRAN SESSİZLİĞİ
17.30'dan birkaç dakika geçmesine rağmen bir açıklama yapılmayınca, İnce destekçileri gecesini hatırlatarak "yine sessizlik" "yine mi kandırıldık" geyikleri döndürdü.






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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 18:32
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