Kötü icraat!

Zonguldak'ta küçük bir kızın babasından icra yoluyla alınması tepkileri beraberinde getirdi. Yetkililer devreye girdi. Ramazan Yıldırım (38) ile F.Y.'nin evliliği bitti. Çiftin 7 yaşındaki kızı Z.Y.'nin velayeti babada kalırken, annenin ise çocuğunu her ayın belirli hafta sonları ve Temmuz ayında 1 ay almasına izin verildi. Temmuz ayının gelmesiyle anne, kızını almak istedi. Ancak Z.Y. annesine gitmeyi reddetti. F.Y., İcra Müdürlüğü'ne gidip çocuğunun babasından alınarak kendisine verilmesini istedi.
İcra Müdürlüğü, polis ve pedagog eşliğinde 27 Temmuz'da Yıldırım'ın evine gitti. Yıldırım, kızının kuran kursunda olduğunu söyledi. Kursa giden ekipler, annesine gitmek istemediğini söyleyen küçük kızın gözyaşlarına aldırış etmedi. Z.Y.'nin kolundan tutan icra memuru, ağlayan kızı zorla polis aracına bindirdi. Baba Yıldırım ise o anları görüntüledi. Olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcı Hakan Yağız, konu hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise anne, baba ve çocukla görüşme yapıldığını söyledi ve aileye psikolojik destek verileceğini belirtti.
Baba Ramazan Yıldırım, kızının yaşananlardan psikolojik olarak olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.
İcra Müdürlüğü, polis ve pedagog eşliğinde 27 Temmuz'da Yıldırım'ın evine gitti. Yıldırım, kızının kuran kursunda olduğunu söyledi. Kursa giden ekipler, annesine gitmek istemediğini söyleyen küçük kızın gözyaşlarına aldırış etmedi. Z.Y.'nin kolundan tutan icra memuru, ağlayan kızı zorla polis aracına bindirdi. Baba Yıldırım ise o anları görüntüledi. Olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcı Hakan Yağız, konu hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise anne, baba ve çocukla görüşme yapıldığını söyledi ve aileye psikolojik destek verileceğini belirtti.
Baba Ramazan Yıldırım, kızının yaşananlardan psikolojik olarak olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.
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