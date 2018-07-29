TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Gölköy köyündeki bir restoranda aniden rahatsızlanan Köylü, yanındakilerce Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Köylü'ye anjiyo yapıldı.

Köylü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü belirtildi.







HAKKI KÖYLÜ KİMDİR?

01 Temmuz 1948'de Kastamonu Devrekâni'de doğdu. Baba adı Sadık, Anne adı Şaziye'dir

Cumhuriyet Savcısı ve Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.Kütahya Emet Cumhuriyet Savcılığına atandı. Gürün, Mardin ve İskenderun'da Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu. Edirne Cumhuriyet Savcısı, Erzurum ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı, Kastamonu Bölgesi Cezaevleri İzleme Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Serbest avukat olarak çalıştı.22. 23. 24. 26 ve 27. Dönemlerde Kastamonu Milletvekili seçildi. 22. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve 23. 24. ve 26. Dönem TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili oldu. 9 yıl AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.Köylü, evli ve 2 çocuk babasıdır