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Bakanlık duyurdu… O hekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığı, Giresun’da, ’ın, eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun ’beyaz kod’ vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık polisleri çağıran hekimin açığa alındığını duyurdu

Bakanlık duyurdu… O hekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığından, Giresun'da aile hekiminin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istenen yaşlı adamın ölümünün ardından soruşturma başlatıldığı, söz konusu hekimin açığa alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Giresun'daki olayın sağlık camiasını derinden üzdüğü belirtildi.

Acılı aileyi arayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aileye rahmet ve başsağlığı dileklerinde bulunduğu bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca acil soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır. Soruşturma bizzat Sayın Bakanımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

OLAY


, 24 Temmuz'da eşine ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurdu. Topal ile olumsuz yanıt aldığı doktor Ö.Y. arasında tartışma çıktı. Topal, doktorun "beyaz kod" talebiyle polis tarafından gözaltına alınmak istendi.

Gözaltı işlemi sırasındaki arbedede fenalık geçiren Topal, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Topal'ın yakınları, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak polisler hakkında şikayetçi oldu. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polisler, Giresun Valiliğince açığa alındı.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 19:29
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