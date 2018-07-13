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Gültekin, İnce'nin gecesi çok alkol aldığı için televizyon karşısına çıkamadığını iddia etti

leri öncesi cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ancak sonradan adaylığını geri çeken gazeteci , seçim gecesi 'nin televizyon karşısına geçemeyecek kadar çok alkol aldığını iddia etti.

Gazeteci Levent Gültekinden bomba iddia
Gazeteci Ruşen Çakır'ın yönetimindeki dijital yayın yapan Medyascope TV'de Sedat Pişirici'nin sorularını yanıtlayan , gecesiyle ilgili bomba itiraflarda bulundu.

ALKOLÜ FAZLA KAÇIRDI EVE KAPATTILAR

'nin gecesi alkol aldığını iddia eden Gültekin, "Saat 11'de kadar çok fazla alkol alıyor ve o saatten sonra televizyonların karşısına çıkamayacak hale geliyor ve eve kapatıyorlar" dedi.

İDDİASININ KESİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Levent Gültekin, "Ben emin olmadığım bilgileri paylaşmam" diyerek iddiasının kesin olduğu söyledi.

"KAZANMIŞ OLSA NELER YAPARDI?"

Gültekin, "İnsanlar büyük bir hayal kırıklığına tutulmuşken televizyona çıkıp 2 cümle edemeyecek bir hale gelmişsen, demek ki toplum bizim görmediğimiz şeyi görüyor işte. Bu kadar sorumsuz davranan biri kazanmış olsa neler yapardı?" dedi.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 04:06
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