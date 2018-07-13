ALKOLÜ FAZLA KAÇIRDI EVE KAPATTILAR

Gazeteci Ruşen Çakır'ın yönetimindeki dijital yayın yapan Medyascope TV'de Sedat Pişirici'nin sorularını yanıtlayan Levent Gültekin 24 Haziran gecesiyle ilgili bomba itiraflarda bulundu.

Muharrem İnce'nin seçim gecesi alkol aldığını iddia eden Gültekin, "Saat 11'de kadar çok fazla alkol alıyor ve o saatten sonra televizyonların karşısına çıkamayacak hale geliyor ve eve kapatıyorlar" dedi.



İDDİASININ KESİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Levent Gültekin, "Ben emin olmadığım bilgileri paylaşmam" diyerek iddiasının kesin olduğu söyledi.

"KAZANMIŞ OLSA NELER YAPARDI?"

Gültekin, "İnsanlar büyük bir hayal kırıklığına tutulmuşken televizyona çıkıp 2 cümle edemeyecek bir hale gelmişsen, demek ki toplum bizim görmediğimiz şeyi görüyor işte. Bu kadar sorumsuz davranan biri kazanmış olsa neler yapardı?" dedi.