Başkan Erdoğan'dan Temimi'ye telefon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahed Temimi'yi (17) telefonla aradı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 'Filistinli cesur kız' Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti. Başkan Erdoğan,Temimi'nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.



Başkan Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahid'in yanında annesi Neriman Temimi'nin de olduğu kaydedildi. Başkan Erdoğan'ın Temimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.

TEMİMİ'DEN SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

​​Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi, tutuklanmasının azmini kırmadığını, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Filistinli cesur kız Temimi serbest bırakılmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tutuklanmam moralimi bozmadı, azmimi kırmadı. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail işgaline karşı mücadelemi ve kavgamı sürdüreceğim." dedi.

Hayatına kaldığı yerden devam edeceğini ve okuluna geri döneceğini dile getiren Temimi, "Eğitim ve halk direnişiyle mücadeleyi sürdürmek için okul sıralarına geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Temimi ayrıca İsrail hapishanelerinde onlarca Filistinli kadın tutuklunun bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Filistinli esir kadınlar çok zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Bu esirler güçlerini yitirmemeye çalışıyor. Arkamda çok büyük cezalara çarptırılan bir sürü esir kadın bıraktım."

İsrail'in yaklaşık 8 aylık tutukluluğundan sonra bu sabah serbest bıraktığı Ahed et-Temimi ve annesi Neriman, ilk olarak Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret etmiş, ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.



İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.



TEMİMİ'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Nebi Salih beldesinde bulunan evinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistin direnişinin sembolü Temimi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beni telefonla araması garip bir durum değil. Ona selam olsun. Onun bizi araması bize büyük bir destektir. Daima Filistin halkının yanında duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiyehalkına teşekkür ediyorum." dedi.

Temimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederek, "Filistin halkının yanında duran ve Filistin davasına destek veren Türkiye halkına selamlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda işgalden kurtulmamız için davamıza destek veren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



İsrail güçleri tarafından yeniden gözaltına alınma durumunun olabileceğini belirten "Filistinli cesur kız" Temimi, "Kendimi buna hazırlıyorum. Direniş yolunu seçen herkes gözaltına alınmaya maruz kalacaktır. Bunu biliyorum." diye konuştu.