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'ın eşi 5 gün aradan sonra evden çıktı

FETÖ ve PKK adına çalışarak casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li papaz 'ın eşi Norine Brunson, 5 gün sonra kilisedeki pazar ayini için evinden çıktı.

Herkesin gözü bu evde! Günler sonra ilk kez...

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, ABD'li Papaz 'ın 25 Temmuz'da adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınmasının ardından Papaz'ın eşi Norine Brunson ilk kez dışarı çıktı. Beş gündür eşiyle İzmir Alsancak'ta bulunan evlerinde kalan Norine Brunson, pazar ayini için kiliseye gitti. 'un görev yaptığı İzmir Diriliş Kilisesi'nden eve dönüşünde kameralara yansıyan Norine Brunson, eşinin ev hapsinde bulunduğu evine girerken görüntülendi.

ALIŞVERİŞ YAPTI

Araç kullanmayan ve yürüyerek evine dönen Brunson'ın, market alışverişi yaptığı gözlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde konuyu gündeme getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Brunson'un davası 12 Ekim tarihine ertelenmişti.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 17:39
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