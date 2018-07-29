Yol Durumu
  1. PKK'nın iki numaralı ismiydi... İşte sonu

Erdoğan'dan ile nükleer ortaklık sinyali

Başkan , 'ye yapılması planlanan 4'üncü nükleer santralin ile ortak yapılabileceğini söyledi.

Erdoğandan Çin ile nükleer ortaklık sinyali

Başkan , katıldığı BRICS Zirvesi'nde Devlet Başkanı Xi ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Basın mensuplarının bu görüşmeyle ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan, Çin'le arasındaki nükleer enerji konusunun üzerinde durduklarını belirtti.

"ZAYIF BİR DURUM SÖZ KONUSU"

Erdoğan nükleer enerjide ile adım atıldığını söylerken, "O şu anda yürüyor. 20-22 milyar dolarlık bir yatırım. Ciddi bir yatırım. İkincisini Japonlar ile imzaladık. 3'üncü ayak olarak da Fransızlar var orada. Fakat, nedense orada zayıf bir durum söz konusu." dedi.

"ÇİN OLUMLU YAKLAŞIYOR"

Üçüncü nükleer santralı Çin ile yapmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Çin, 3'üncü nükleer santrale olumlu yaklaşıyor. İnşallah ona da başlayacağız. İyi bir noktaya geldik. Mesafe aldıktan sonra 4'üncüye de onlarla başlamamız söz konusu." şeklinde konuştu.

Etiketler: , , ,
  • 29 Temmuz 2018, Pazar 16:28
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar