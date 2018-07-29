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Gri listedeki 'lı terörist 'da öldürüldü

'ın ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle 'lı teröristler arasında 23 Temmuz'da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin Gri kategorisinde yer alan ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu belirtildi.

Gri listedeki PKKlı terörist öldürüldü

'ın ilçesinde 23 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının gri renkli terörden arananlar listesinde bulunan, sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu "Aram Civan" kod isimli Osman Gülen olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Temmuz'da Kijikbadem mevkisinde gözetleme yapan jandarma ekiplerinin saat 00.25'te bir grup 'lı teröristi tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu "Aram Civan" kod isimli Osman Gülen olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Gülen'in, İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer aldığı bildirilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 19:02
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