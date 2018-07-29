Almanya pişman

Almanya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı bahane ederek milli futbolcu Mesut Özil'i faşist söylemlerle bezdirdi. Mesut milli takımı bırakınca da bir kez daha yıldız futbolcuyu günah keçisi ilan etti. Almanların bu ırkçı uygulamaları vatandaşlar tarafından da tepki çekerken en baştan beri Mesut hakkında karalama kampanyası yürüten medya da sonunda Alman Futbol Federasyonu'nu suçladı. Federasyonun bu krizi doğru yönetemediğini yazan gazete "Federasyon hem Euro2024'ü hem de onurunu yitirir" diye yazdı. Mesut için özellikle Avrupa çapında başlayan destek kampanyasının da Almanya'nın imajının zedelediği yorumu da yapılrken "Federasyonun bu beceriksizliği Almanya karşıtı on binlerce mesaja sebep oldu. Başkan istifa etmeliydi" ifadeleri kullanıldı.
Alman medyası Mesut'un arkasındaki desteği görünce faşist söylemlerini yumuşattı. Mesut'un Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini nişanlısı Amine Gülşe'nin dayattığını yazdı.
KAPTAN MESUT
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal'in PSG ile oynadığı maçta Mesut Özil ilk kez takım kaptanı olarak ve 10 numaralı formayı giyerek sahaya çıktı. Arsenal'in 5-1 kazandığı maçın açılış gölü Mesut'tan geldi. Singapur'daki maçta tribünlerden de Mesut'a büyük destek gelirken maçın hakemi de başlama vuruşu öncesi yıldız oyuncuya sarı kartı imzalattı.
Alman medyası Mesut'un arkasındaki desteği görünce faşist söylemlerini yumuşattı. Mesut'un Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini nişanlısı Amine Gülşe'nin dayattığını yazdı.
KAPTAN MESUT
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal'in PSG ile oynadığı maçta Mesut Özil ilk kez takım kaptanı olarak ve 10 numaralı formayı giyerek sahaya çıktı. Arsenal'in 5-1 kazandığı maçın açılış gölü Mesut'tan geldi. Singapur'daki maçta tribünlerden de Mesut'a büyük destek gelirken maçın hakemi de başlama vuruşu öncesi yıldız oyuncuya sarı kartı imzalattı.
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