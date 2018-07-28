TSK'dan Zap ve Kandil'e hava harekatı

TSK: "Irak kuzeyi Zap ve Kandil bölgelerine 27 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."

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