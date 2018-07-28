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polisinden operasyonu: 45 gözaltı

'de 'den arandığı tespit edilen 45 kişi Kıbrıs üzerinden 'a kaçmak üzereyken yakalandı.

Kıbrıs üzerinden kaçacaklardı! Yakalandılar

Dün gece Kuzek Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () polisi aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yaptığı operasyonda 'a kaçmak üzere olan 45 kaçak kıskıvrak yakalandı. firarisi olduğu tepit edilen 45 kişi sabah saatlerinde Girne Mahkemesine çıkarıldı.

45 KİŞİ YAKALANDI

Girne Kaza Mahkemesi şüpheliler hakkında 3 gün tutukluluk kararı aldı. Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan 45 kişinin 19'u erkek, 9'u kadın 17'sinin ise çocuk olduğu açıklandı. Şahısların arasında çok sayıda asker kökenli kişilerin olduğu da aktarıldı.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 11:27
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