Dün gece Kuzek Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisi aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yaptığı operasyonda Yunanistan'a kaçmak üzere olan 45 kaçak kıskıvrak yakalandı. FETÖ firarisi olduğu tepit edilen 45 kişi sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

45 KİŞİ YAKALANDI

Girne Kaza Mahkemesi şüpheliler hakkında 3 gün tutukluluk kararı aldı. Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan 45 kişinin 19'u erkek, 9'u kadın 17'sinin ise çocuk olduğu açıklandı. Şahısların arasında çok sayıda asker kökenli kişilerin olduğu da aktarıldı.