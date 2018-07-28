CHP bir taraftan kurultay için toplanan imzalarla uğraşırken bir taraftan da 'adaletsiz' uygulamalarına bir yenisini ekliyor. Ağustosta kapanacağı açıklanan KRT TV'nin yüzde 49 hissesinin alınacağı günlerdir konuşuluyordu. Bu olayın perde arkası ortaya çıktı...

KAYNAK BELEDiYELERDEN

Akşam'ın haberine göre, televizyonun işleyişiyle Tuncay Özkan, finansıyla da Erdoğan Toprak ilgilenecek. Televizyonun kendini idare etmesi için her ay gerekli olan 500 bin lira da CHP'li belediyelerden sağlanacak. Ancak belediyeler bu durumdan rahatsız.

ARTI 1'DE PARALAR BUHAR OLDU

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan belediye başkanı çarpıcı açıklamalarda bulundu: Gezi olayları sırasında Artı 1 isimli bir televizyon kanalı vardı. Bunun sahibi bir inşaatçıydı. Erdoğan Toprak partiye hizmet edecek bir televizyon kanalına ihtiyaç duyulduğunu belirterek İstanbul'daki 15 belediye başkanını toplantıya çağırdı. 14 belediye başkanını toplantıya çağırdı. Adalar ve Çatalca belediyelerinde para olmadığı için onlar es geçildi. Her belediyeden 300 bin dolardan az olmamak kaydıyla para toplandı. 1-2 milyon dolar bile alınan belediye oldu. Daha sonra bu televizyon kanalı CHP'ye geçmedi. Paraların akıbeti ise belirsiz!

PARTİLiLERDEN ÖZKAN'A TEPKİ

​Özkan'ın sosyal medyadan İnce'yi kastederek yazdığı "Sıradan ve kaba adam" mesajına tepkiler artmaya başladı. Çok sayıda CHP'li Özkan'a tepki gösterdi. En büyük tepkilerden biri de Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan geldi. Özcan, "Sıradan bir kaba adamın" PM anahtar listesine girmek için esas duruşta bekleyenleri, ben çok iyi hatırlıyorum…" dedi. Özcan'ın dışında Canan Kaftancıoğlu da Özkan'a tepki gösterdi.

KABA ADAMSA NEDEN ADAY GÖSTERDİNİZ

Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetmesin diye çabalayan Tuncay Özkan'ın Muharrem İnce'yi tanımlayan tweet'i olay oldu. Tuncay Özkan'ın Muharrem İnce için sarf ettiği 'sıradan ve kaba' sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bulent Turan'dan efsane bir kapak geldi: Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi.

KILIÇDAROĞLU ÇARK ETTi 22 İSİM GİDİYOR!

​Pazartesi günü MYK'da değişiklik yapacağı yönünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine çark etti. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde ise Muharrem İnce'ye destek veren 22 il başkanı var. Kılıçdaroğlu kurultaya gitmeden göreve devam etmesi durumunda bu 22 il başkanını değiştireceğinin sinyallerini verdi.

Kılıçdaroğlu, memleketindeki delege ve il başkanlarıyla kavgalı olan Özgür Özel, Engin Özkoç ve Seyit Torun'u değiştirmek yerine il başkanlarını değiştirecek olması tabanda büyük bir rahatsızlığa neden olacak.

DESTEK VERENLER DELEGE DEĞİL

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun çağrısıyla 59 il başkanının destek açıklaması yaptığı ilan edilmişti. Oysa destek veren il başkanlarının hem 32 olduğu hem de bazılarının kurultay delegesi olmadığı öğrenildi. Dünkü açıklamaya 22 il başkanı destek vermemişti.

ÇEKİLEN İMZA SAYISI 59'A ÇIKTI

CHP'de muhalifler bir taraftan imza toplarlarken diğer taraftan bazı delegeler verdikleri imzaları geri çekiyorlar. Muhalif kanat bunu yalanlasa da Genel Merkez kaynakları çekilen imzaların 59'a yükseldiğini iddia etti. AKŞAM'a konuşan bir partili, "Şu ana kadar Genel Merkez'e ulaşan geri çekilmiş imza sayısı 59. Pazartesine kadar bu sayının artacağını bekliyoruz" dedi.