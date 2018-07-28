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'da Erdoğan'a diktatör diyen sunucuya özür dilettiler

'da yayın yapan Digital TV 28 kanalındaki sunucu , Başkan hakkında "diktatör" deyince görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca kanal yetkilileri sunucuyu büyükelçimizin ayağına kadar getirerek Türkiye'den özür diletti.

Erdoğana diktatör diyen sunucuya özür dilettiler

Digital TV 28 sunucusu , Türk asıllı Alman futbolcu 'in ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının konu alındığı spor programı sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "diktatör" nitelendirmesinde bulundu.

KANALIN YETKİLİLERİ SUNUCUYU BÜYÜKELÇİMİZİN AYAĞINA KADAR GETİRDİ

'da faaliyet gösteren Barış için Müslümanlar Vakfı, sunucunun cezalandırılmasını talep etti.

Skandalın patlaması üzerine, Digital TV 28 dijital televizyonunun parçası olduğu Tayland Üçüncü Ulusal Televizyonu medya holdinginin yetkilileri, Eariyakun'un görevini askıya alarak sunucuyu Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği'ne götürdü.

TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ​

Eariyakun, kullandığı ifadeden dolayı şahsen Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün'den özür diledi.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 15:15
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