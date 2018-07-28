Resmi temaslarda bulunmak üzere Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya giden Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Zambiya'yı dost bir ülke ve siyasi bir ortak olarak görüyoruz. Tabi bu ilişkilerimizin inşa edileceği ahdi alt yapıyı görmek açısından önemli bir gösterge. TBMM'de Zambiya Dostluk Grubu'muz bulunmaktadır. Dostluk grubunun yeni üyelerini de en kısa sürede belirleyeceğiz. Tabii Zambiya meclisinde de bir dostluk grubunun oluşturulmasını da bekliyoruz. Böylece parlementolar arası sağlam bir ilişki tesis edebiliriz.

Buradan önemli bir yere gelmek istiyorum. 17 milyon Zambiya'nın, 80 milyon bizim nüfusumuz var. Bu önemli bir potansiyeli oluşturuyor. 753 bin km2 sizlerin yüzölçümü, 780 bin km2 de bizim yüzölçümümüz. Bu alanlarda bizler müşterek olarak çok şeyler yapabiliriz. Ticari ve ekonomik ilişkileri ülkelerin potansiyeli ele alındığında en çok işbirliği yapılacak alanlar olarak göze çarpmaktadır. Türk firmaları enerji, yol, konut gibi uluslarası seviyede tecrübe ve prestij sahibidir. Zambiya'da açılan ihalelere katılarak başarılı olacaklarına eminim. Tabi aramızda 2017 yılında gerçekleşen ticaret de çok pasif, 27 milyon dolar. Ben bugün gündeme bir şey getiriyorum. Bugün iş adamlarımızın ve iş adamlarınızın bir toplantısı olacak. Bugüne kadar hiç yapılmamış olan karma ekonomi toplanıtısının ilkini bir an önce yapmak istiyoruz. İş toplantısının ilkini geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirdiğimizi mutlulukla öğrendim. Ama bunu devamlı hale getirmemiz lazım. Ayrıca 7. ulusal kalkınma planınızda öncelik verdiğiniz eğitim, tarım, sağlık gibi alanlarda sizlerle beraber hareket etmeye varız.

THY'NİN DİREK SEFERLERİ BAŞLIYOR

Turizm sektörü Türkiye'de çok ileridedir. THY başkanımız da burada. Aralık ayı gibi buraya uçuşlarımızın başlayacağını bana söyledi. Bu Zambiya'nın turizmde bir patlama yapmasını da beraberinde getirir.

Tabii bu arada en kısa zamanda çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik çalışmaları da başlatabiliriz. Enerji alanında özellikle burada büyük bir açığınız olduğunu biliyorum. İlk etap doğalgaz çevirim santraliyle olabilir. Ama ideal olan hidroelektirik santrallerinin yapılmasıdır. Sonra enerji önemli. Bunun yanında rüzgar enerji santrallerinin olması önem arz ediyor. Bunun yanı sıra barajlar konusunda sıkıntı yaşadığınızı biliyorum.

Askeri ve güvenlik iş birliği konusunda askeri makamların teması devam etmelidir. Ülkemiz savunma sanayi alanında büyük gelişme göstermiş ve dünyanın sayılı ülkeri arasına girmiştir. Zambiya'nın savunma sanayinin ihtiyaçlarının karşılanmasında iş birliği yapabiliriz. Bunlar için süratli bir şekilde gayret etmeye devam etmeliyiz. Zaten Savunma Bakanlarımızın imzayalacağı iki anlaşma var. Emniyet teşkilatlarımızın arasındaki yakın iş birliği memnuniyet vericidir. Bunun için Büyükelçilik bünyesinde İçişleri Müşavirliği açık. Müşavirimizin en kısa sürede göreve başlamasını bekliyoruz.

2018-2019 akademik dönemi için 12 Zambiyalı öğrenciye burs tahsis ettik. Bu sayıları arttırabiliriz. Halen ülkemizde bu program kapsamındae eğitimine devam eden öğrenci sayısı 60'ı aşmıştır. Kendi imkanlarıyla okuyanlarla beraber ülkemizdeki Zambiyalı öğrenci sayısı 100'ü aşmıştır. Burs verdiğimiz alanların Zambiya'nın kalkınma alanında okuyan öğrenciler olmasına özen gösteriyoruz.

Bir diğer önemli konu TİKA'nın ofis açması. TİKA 2000'li yıllardan bu yana Zambiya'ya yönelik teknik yardımlar ve eğitim programları düzenlemektedir. TİKA'nın Lusaka'da ofis açması bu yardımların daha sağlıklı işlemesini sağlayacaktır.

Son olarak gerek enerji gerekse tarım noktasında adımları beraber atabiliriz.