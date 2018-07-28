Yol Durumu
  1. İşte eğitimin yapılacağı birlikler

Firari 'cü 'dan panik mesajları: Bulunduğunuz yeri terk edin

'nün ABD'de yaşayan firari isimlerinden , Twitter hesabından örgüt üyelerine yakalanmamaları için yapmaları gerekenleri yazdı. Uslu bir mesajında ise FETÖ elebaşının talimatını hainlere iletti.

FETÖcü lağım fareleri kaçışıyor!

'in dünyanın dört bir yanında yaptığı başarılı operasyonlarla 'cüleri teker teker yakalaması örgütte büyük panik yarattı. İhanet örgütünün firari isimlerinden da paniğe kapılanlar arasında. Twitter hesabından peş peşe mesajlar yayınlayan FETÖ'cü Uslu, örgüt üyelerinin yakalanmamaları için yapabileceklerini sıraladı.

"BULUNDUĞUNUZ YERİ TERK EDİN"

FETÖ'cü Emre Uslu bir diğer mesajında ise FETÖ elebaşının talimatını örgüt üyelerine aktardı. Mesajı paylaşan gazeteci ise, "Ne korkusu deniyordu buna.... FETÖ'nün lağım faresi Emrullah Uslu'ya Amerika'nın lağımında saklanmak da yetmedi. Eh ne de olsa bir lağım faresi.. Bu arada fetö elebaşı yerini değiştirdi mi:))" diye yazdı.

Etiketler: , , ,
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 13:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar