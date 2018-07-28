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Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşı 'ya telefonu

Çavuşoğlu, z gerilimine ilişkin ABD'li mevkidaşı ile telefonla görüştü.

Türkiyeden ABDye kritik telefon

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

İKİNCİ GÖRÜŞME

İki bakan, Rahip 'ın ev hapsine alınması sonrasında, ABD'den gelen "yaptırım" mesajlarının ardından bir görüşme yapmışlardı.

Bakan Çavuşoğlu o görüşmede Pompeo'ya hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve Türkiye'nin kimseni tehdidine boyun eğmeyeceğini söylemişti. İki bakanın bugünkü görüşmesi gerilim sürerken kurulan ikinci temas niteliğinde.

Çavuşoğlu, gün içinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile de telefonda görüşmüştü.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 17:35
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