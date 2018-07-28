MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin rahip Brunson'la ilgili tavrına tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, Fetullah Gülen'le takası gündeme getirerek ''ABD Başkanı papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir'' ifadelerini kullandı.

"PENSİLVANYA'DAKİ HAİNİ VERİRSE TAKAS İMKANI DOĞAR"

MHP lideri Bahçeli ''Papazı isteyen Pensilvanya'daki haini verirse takas imkanı doğabilecektir. Kanaatim odur ki ya bir yol ağzında ya da köprü başında suçluların takası sağlanabilecektir'' dedi.

"TÜRKİYE'NİN TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKTIĞI NEREDE GÖRÜLMÜŞTÜR?"

Devlet Bahçeli, ABD'yi "Malum papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış, bu üslup küstahça değil midir? Türkiye'nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüştür? ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir'' ifadesiyle eleştirdi.