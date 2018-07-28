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SİHA'lara milli mühimmat ve SOM-J testlerden geçti

Yerli savunma sanayi alanında son yıllarda büyük atılım gerçekleştiren Türkiye, SİHA'lara yeni yerli mühimmat testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ve SOM-J mühimmatlarına yönelik yapılan son testlerin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde güçlendiren silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) mühimmat çeşitliliği yeni yerli mühimmatla artacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lazer Güdümlü Minyatür İHA Mühimmatı Bozok ve JSF/F-35 Uyumlu Stand-Off Mühimmatı SOM-J'nin son testlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Varank, yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK tarafından geliştirilen Savunma Sanayii Başkanlığımızın projeleri Hassas Güdümlü Akıllı Seyir Füzesi SOM-J ve Lazer Güdümlü Minyatür İHA Füzesi Bozok'un yapılan ilk testleri başarıyla tamamlandı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 11:39
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