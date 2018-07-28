Yol Durumu
  1. Başkan Erdoğan Zambiya'ya gitti
  2. SİHA'lara milli mühimmat

'nun istifa etmeme bahanesi

'da büyük bir hüsran yaşayan Kaftancıoğlu, istifayı düşündüğünü ancak partisini düşündüğü için vazgeçtiğini söyledi.

Liderinin izinden gidiyor

Yıllardır katıldığı tüm lerde başarısızlık üstüne başarısızlık yaşayan Genel Başkanı , koltuğundan asla vazgeçmedi.

CHP'deki kariyerinde sadece kurultayları kazanabilen CHP Lideri, parti içerisinde de örnek alınır oldu.

Öyle ki; CHP'nin 'da aldığı hezimetin ardından CHP İstanbul İl Başkanı da koltuğundan vazgeçmedi.

Habertürk canlı yayınına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gecesi istifayı düşündüğünü ve neden vazgeçtiğini anlattı.

​KAZANACAĞIMIZA İNANMIŞTIK

Kaftancıoğlu, "İstanbul özelindeki rakamları takip ederken Türkiye genelini görme şansım yoktu, hepimiz bu seçimi kazanacağımıza inanmıştık. 'İkinci tura kalıyoruz'u erken söylememek gerekirdi.

Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmeme bahanesi

İSTİFAYI DÜŞÜNDÜM

İstifa etmeyi bu nedenden değil de başka nedenlerden düşündüm.

NEDEN VAZGEÇTİ

Bir değerlendirme yapıyorsunuz, bir başarı ve başarısızlık kriterlerini değerlendirince acaba bu gerekli midir diye kendime sormuştum. Parti tartışılırken bir de İstanbul İl Başkanı tartışılsın istemedim"

Etiketler: , , , , ,
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 11:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar