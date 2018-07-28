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Küresel uyarı

Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’nde önemli mesajlar verdi: Mevcut küresel sistem, çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor

Küresel uyarı
Başkan , dün 10. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen BRICS Artı oturumuna katıldı. Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlanmasını diliyoruz. Daha adil, daha tarafsız, yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz. alanında BRICS ülkeleriyle mevcut işbirliğimizi ileriye taşımak istiyoruz" dedi.

BU YAPI DEĞİŞECEK
Erdoğan ayrıca şunları söyledi: "Mevcut küresel sistem çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının değişmeden devam etmesi mümkün değildir" dedi.

KANAL İSTANBUL DAVETİ
Erdoğan, Türk ve lı işadamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan, "Hedefimiz birlikte kazanmaktır. Boğazı'na eş olacak olan 'u hayat geçirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu konuda Güney Afrika'nın girişimcilerini de ben şimdiden ülkemize davet ediyorum" dedi.



MANDELA'NIN TORUNUNU KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, konakladığı otelde Güney Afrika'nın efsanevi lideri 'nın torunu Mandla Mandela'yı da kabul etti.


HASAN AY

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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