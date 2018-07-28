15 bin TL, 25 yaş ve 21 günlük süre şartı ile TBMM'de kabul edilerek Başkan Erdoğan'ın onayına sunulan bedelli askerlik 2018'de yeni son dakika detayları gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın onaylamasının ardından yürürlüğe girecek olan bedelli askerlikte, verilecek eğitimler de merak edilen konu başlıklarından birisi olarak yer alıyor. Kulislerde konuşulan haberlere göre, 21 günlük bedellide verilecek eğitimler belli oldu. Buna göre adaylar, yürüyüş, yat kalk eğitimleri ve silah eğitimi alarak temel askerlik eğitimini tamamlamış olacak. Ayrıca 21 günlük bedelli askerlik eğitiminin verileceği iller de belli oldu: Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik.

EĞİTİM VERİLECEK BİRLİKLER BELLİ OLDU

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacakken, bedelli askerler için 21 günlük eğitimin hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışma yapıldı.



Bedelli askerlerin 21 günlük eğitimi hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışma yapıldı. Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik'teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı. Başvuru sayısına göre celp dönemleri de belirlenecek.

KESİN BAŞVURU KASIM AYINDA NETLEŞECEK

Yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.

JANDARMA KOMUTANLIKLARI DA ALACAK

1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas



1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

BEDELLİ ASKERLİĞE NE ZAMAN GİDİLECEK?

Verilecek eğitimin yanı sıra, cevabı aranan en önemli sorulardan birisi de bedelli askerliğe ne zaman gidileceği sorusu. Peki, bedelli askerliğe ne zaman gidilecek? İşte o yanıt...

BEDELLİ ASKERLİK YASASI BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONAYINDA

Bedelli askerlik yasası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için yasayla getirilen 3 ay içinde askerlik şubelerine ya da yurtdışı temsilciliklere başvuru süresi de, yasanın yürürlüğe girmesiyle başlayacak. Bedelli askerliğin uygulamasına ilişkin ayrıntılar da, Milli Savunma Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle netleşecek.

DÖNEM DÖNEM GİDECEKLER

Hürriyet'in haberine göre, önceki bedelli askerlik uygulamasında Burdur'da yapılan temel askerlik eğitimi için bu kez farklı birliklerin görevlendirilebileceği belirtiliyor. Başvuru sayısına göre uygulamadan yararlanacakların askerlik eğitimine farklı celp dönemlerinde alınabileceği de belirtilirken, "Genelkurmay Başkanlığı'nın kuvvet komutanlıklarıyla birlikte yürüttüğü bu planlamada başvuru sayısı etkili olacak" değerlendirmesi yapıldı.

SİLAH VE RÜTBE EĞİTİMİ VERİLECEK

Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, "Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak" bilgisi verildi.

Eğitimin içeriğine ilişkin, "Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğtimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.

11 BİNE YAKIN KİŞİ DAHA BEDELLİ KAPSAMINDA

Yasadan yararlanacaklar için getirilen yaş şartındaki bir günlük değişikliğin kaç kişiye daha bedelli askerlik yolunu açtığı da belli oldu. Yasadaki 31 Aralık 1993 tarihinin son anda 1 Ocak 1994 olarak değiştirilmesiyle 10 bin 721 kişiyi daha bedelli kapsamına aldığı belirtildi.

​BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yoklama kaçağı, bakaya ve tecilliler kapsama girecek. Firariler ise bu haktan yararlanamayacak.

İşlemlerini başlatmış olanlar kışlanın kapısından adım atmadığı sürece bedelli yapabilecek.

Engelliler de temel askerlik eğitimini yapmadan bu hakkı kullanabilecek.

Haktan yararlanmak isteyenler işyerlerinden izinli sayılacak.

Gurbetçiler de 2 bin euro ödeyerek ve uzaktan eğitim alarak bu haktan yararlanacak.





