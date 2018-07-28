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70’lik operasyon!

'nin 70’lik Genel Başkanı Kemal , koltuğu tehlikeye gir harekete geçti. İnce yanlısı 70 delegeye imzasını geri çektirdi

70’lik operasyon!
'de hesaplaşma için geri sayım başladı. Yasal sürenin bitmesine 3 gün kala bu kez atağa kalktı. için imza veren isimleri kıskaca aldı.

Delegelere, "Kurultayı bırakın, yerel seçimde adayımız olun" önerisini yaptı. Tam 70 kişiye imzasını geri çektirmeyi başardı. Muhalifler şoka uğradı.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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