70’lik operasyon!

CHP'de hesaplaşma için geri sayım başladı. Yasal sürenin bitmesine 3 gün kala bu kez Kılıçdaroğlu atağa kalktı. İnce için imza veren isimleri kıskaca aldı.
Delegelere, "Kurultayı bırakın, yerel seçimde adayımız olun" önerisini yaptı. Tam 70 kişiye imzasını geri çektirmeyi başardı. Muhalifler şoka uğradı.
Delegelere, "Kurultayı bırakın, yerel seçimde adayımız olun" önerisini yaptı. Tam 70 kişiye imzasını geri çektirmeyi başardı. Muhalifler şoka uğradı.
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