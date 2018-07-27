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: 'de felaketi

... 'nin Dilovası ilçesinde kanyon içinden geçen derenin taşması sonucu piknik yaparken mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı.

Gebzede sel felaketi! Ekipler seferber oldu

Tavşanlı Mahallesi'ndeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'na piknik yapmak için giden 20 kişi, kanyonun içinden geçen derenin yoğun yağış nedeniyle taşması sonucu mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk etapta ulaştıkları 6 kişiyi helikopter yardımıyla kurtardı. Daha sonra bölgede bulunan 14 kişi daha kurtarıldı.

Valisi Hüseyin Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede mahsur kalan 20 kişinin kurtarıldığını belirterek, herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 20:02
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