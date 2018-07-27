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Polislikten komiserliğe geçiş sınavı sorularını çalan 'cülere operasyon

2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda 'nün eriştiği sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verildi.

Soru çalan FETÖcülere 8 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde 27/07/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

8 ŞÜPHELİ İÇİN 8 İLDE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularının çalınması üzerine başlattığı soruşturma hakkında açıklama yapt

Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde 27/07/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 09:09
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