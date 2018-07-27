Cumhuriyet Halk Partisi, 24 Haziran'dan sonra dağılma sürecine girdi. Gündemdeki konulardan uzaklaşıp koltuk savaşına tutuşan partide çatlaklar oluşmaya başladı. Önceki gün Kılıçdaroğlu cephesiyle Muharrem İnce arasındaki savaş gündeme bomba gibi düşmüştü. Partinin içine düştüğü durum CHP'nin sözcüsü gibi manşetler atan Sözcü gazetesini bile isyan ettirdi. Gazete bugün 'CHP toz duman' manşetini attı.
İşte Sözcü'nün o manşeti:
İşte Sözcü'nün o manşeti:
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