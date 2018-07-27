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'den isyanı

'de sular durulmuyor. Kurultay krizi gitgide büyürken partide çatlamalar da başladı. Yalan haberleriyle sık sık gündeme gelen gazetesinin bugünkü başlığı ise durumun vahametini gözler önüne seren nitelikteydi. Partinin sözcüsüymüş gibi haberlere imza atan Sözcü gazetesi bile bugünkü manşetinde "CHP toz duman" başlığını kullandı.

CHP toz duman!
Cumhuriyet Halk Partisi, 24 Haziran'dan sonra dağılma sürecine girdi. Gündemdeki konulardan uzaklaşıp koltuk savaşına tutuşan partide çatlaklar oluşmaya başladı. Önceki gün cephesiyle arasındaki savaş gündeme bomba gibi düşmüştü. Partinin içine düştüğü durum 'nin sü gibi manşetler atan Sözcü gazetesini bile isyan ettirdi. Gazete bugün 'CHP toz duman' manşetini attı.

İşte Sözcü'nün o manşeti:

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 09:31
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