ABD Başkanı Donald Trump'ın ve ABD Başkan Yardımcısı Miki Pence'in uğruna Türkiye'yi küstahça yaptırım uygulamakla tehdit ettiği papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanma gerekçeleri ve iddianamedeki bazı detaylar dikkat çekti.

HAYALİ HRİSTİYAN KÜRT DEVLETİ

Brunson'un yargılanması esnasında ifade veren Serhat isimli gizli tanık Brunson'un bu gizli planı ile ilgili tüm detayları deşifre etti. Brunson'un görev yaptığı Diriliş Kilisesi ile Yeni Doğuş Kilisesi'ne giden Serhat burada tanıklık ettiği olayları mahkemede anlattı.

Kiliseye gelen ve HDP sempatizanı olan kişilerin davranışlarından rahatsız olduğunu söyleyen gizli tanık, Türkiye'de yeni bir devlet kurulacağının ve savaş hazırlığı yapıldığının İncil'den ayetlerle anlatıldığını söyledi. Gizli tanık mahkemedeki ifadesinde bu amaçtan şu sözlerle ; "Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Kiliseden insanlar birbirleriyle evlendiriliyordu. Büyük bir yapı kurmayı amaçlıyorlardı. Şanlıurfa'da bir faaliyet yürütüldüğünden bahsediliyordu. Burada bir yardım seferberliği başlatılmıştı. Bunun için dua isteniyordu. Evliliklere büyük önem veriyor ve büyük para harcıyordu. Bunlardan biri Suriyeli mülteci Muhammed Ahmed'ti. Brunson ve eşi, Ahmed'i misyoner Louis ile evlendirdi. Ahmed'in kardeşi Agit de yapıya dahil edilmişti. Evlilikler sırasında farklı oluşumlar başlatılmıştı." bahsetti.

Ahmed'in örgüt içerisinde zamanla önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken gizli tanık, ilk başlarda gariban bir yaşantı süren Ahmed'in zamanla giderek zenginleştiğini ve 81 ildeki Kürtlerin Hristiyanlaştırılması için çalıştığını aktardı.



*FETÖ'cü Mehmet Kamış ve FETÖ'cü Taner Kılıç



FETÖ BAĞLANTILARI DİKKAT ÇEKTİ

​Andrew Brunson'ın FETÖ ile olan ilişkilerinde de dikkat çekici detaylar göze çarptı. Örgütün Ege sorumlusu olarak bilinen Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile sık sık temas kuran Brunson'un ilişki içerisinde olduğu FETÖ'cüler bunlarla da bitmiyor. FETÖ üyesi olmak nedeniyle aranan avukat Taner Kılıç, darbe girişiminin ardından firar eden Ömer Karagöz, KHK ile kapatılan Karabağlar Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Oğuzhan Türkkan, KHK ile kapatılan Şanlıurfa'daki Ortadoğu Sağlık Merkezinin sahibi ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden firari İbrahim Halil Baysal'da Brunson'un iletişim halinde olduğu FETÖ'cüler arasında bulunuyor.

Yargılanma sırasında ifade veren A.D. isimli tanık Brunson'un FETÖ firarisi Türkkan'dan yardım adı altında bizzat para aldığını söyledi. Brunson ile Türkkan'ın sık sık bir araya geldiğini söyleyen tanık Şanlıurfa ve diğer doğu illerinde yürütülen faaliyetlerin bu toplantılarda koordine edildiğini söyledi.

İŞTE İDDİANAMEDE BRUNSON-FETÖ BAĞLANTISINI GÖSTEREN BÖLÜMLER