Yol Durumu
  1. ABD'nin tehdidine Yıldırım'dan sert yanıt
  2. İşte ABD'li papaz Brunson'un yargılanma nedeni

Jandarma KOM Müdürü ’den tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü , soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma KOM Müdürü FETÖ’den tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında ilginç bir isim gözaltına alındı.

ANKESÖRLE İMAMLARLA GÖRÜŞMÜŞ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü 'in Üsküdar, ve Bahçelievler'deki üç ayrı ankesörlü telefon üzerinden imamlarıyla görüştüğü belirlenince hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Zerk, emniyetteki işlemleri ardından bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Adliyede sorgusu tamamlanan Zerk, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Zerk, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: , , , , ,
  • 27 Temmuz 2018, Cuma 13:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar