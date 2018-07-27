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Son dakika.. 'de hareketli sabah... Rahip Brunson’un evinin önü boşaltıldı

’de vatandaşı rahip ’un ev hapsinde bulunduğu apartmanın önü ve çevresi boşaltıldı.

İzmirde hareketli sabah! Rahip Brunson’un evi...

'de terör örgütleri ve adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ancak 'sağlık sorunları' dikkate alınarak cezası perşembe günü ev hapsine çevrilen 'li din adamı 'u evinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ve Brunson'un evinin önünde görev yapan polisler, apartmanın önünden yayın ve çekim yapılmamasını istedi. Basın mensupları, apartmana 50 metre uzaklıktaki sokağın girişine gönderildi. Apartmanın etrafında 10 polisin yanı sıra terörle mücadele ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 12:08
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