ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün Twitter mesajlarıyla Türkiye'de ev hapsine çıkarılan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını açıklaması iki ülke arasındaki gerilimi yükseltmiş, Çavuşoğlu da Twitter üzerinden verdiği yanıtta ''Kimse Türkiye'ye talimat veremez'' demişti.



Çavuşoğlu dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de telefonda görüştü. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Çavuşoğlu Pompeo ile görüşmesinde ''Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceklerini, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu'' vurguladı.