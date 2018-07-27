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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mike 'nun görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Mike ile yaptığı telefon görüşmesinde "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğiz. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir" dediği bildirildi.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün Twitter mesajlarıyla Türkiye'de ev hapsine çıkarılan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını açıklaması iki ülke arasındaki gerilimi yükseltmiş, Çavuşoğlu da Twitter üzerinden verdiği yanıtta ''Kimse Türkiye'ye talimat veremez'' demişti.

Çavuşoğlu dün ABD Dışişleri Bakanı Mike ile de telefonda görüştü. Türk kaynaklarının verdiği bilgiye göre Çavuşoğlu Pompeo ile görüşmesinde ''Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceklerini, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu'' vurguladı.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 17:49
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