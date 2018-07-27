ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün Twitter mesajlarıyla Türkiye'de ev hapsine çıkarılan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını açıklaması iki ülke arasındaki gerilimi yükseltmiş, Çavuşoğlu da Twitter üzerinden verdiği yanıtta ''Kimse Türkiye'ye talimat veremez'' demişti.
Çavuşoğlu dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de telefonda görüştü. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Çavuşoğlu Pompeo ile görüşmesinde ''Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceklerini, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu'' vurguladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mike Pompeo'nun görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğiz. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir" dediği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün Twitter mesajlarıyla Türkiye'de ev hapsine çıkarılan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını açıklaması iki ülke arasındaki gerilimi yükseltmiş, Çavuşoğlu da Twitter üzerinden verdiği yanıtta ''Kimse Türkiye'ye talimat veremez'' demişti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı , Çavusoglu , Pompeo
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