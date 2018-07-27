Yol Durumu
  1. Kriz sonrası ilk temas! Türkiye'den ABD'ye rest

Son dakika: Atatürk'e hakaret eden İ. için istenen ceza belli oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü da paylaşmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında İ. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı

Atatürke hakaret eden Safiye İ. için istenen ceza belli oldu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü dan paylaşan İ. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dalgalı'nın hazırladığı iddianamede, Safiye İ'nin Instagram hesabından paylaştığı görüntüdeki sözleri aktarıldı ve bu sözlerin, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret niteliğinde olduğu" ifade edildi.
Safiye İ'nin, soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, "bir anlık düşüncesizliği nedeniyle böyle bir şey olduğunu" söylediği ve pişmanlığını dile getirdiği bildirilen iddianamede, sanığın "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" uyarınca "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İddianameyi kabul eden Ankara 28. , Safiye İ'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • 27 Temmuz 2018, Cuma 17:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar