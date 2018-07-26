CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, değişim isteyen muhaliflerin başlattıkları imza kampanyası hakkında ilk kez açıklama yaptı. Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor" diye eleştirirken, "Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" ifadelerini kullandı. Daha sonra sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan İnce 'Üzülmesinler o arkadaşlarımın da genel başkanı olacağım' dedi.

CHP'Lİ VEKİLLERE BÖYLE YANIT VERDİ

​Muharrem İnce Twitter mesajında, '16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım' dedi.

YENİ KAVGA BAŞLADI

İmza tartışmasında Muharrem İnce bir tweet atarak yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi ve şunları yazdı: "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."

ÖZKAN'DAN SERT YANIT: TEK ADAM DEĞİL CHP ÖNEMLİ

​İnce'nin bu sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu taraftarı Tuncay Özkan'dan cevap geldi. Özkan yine Twitter'dan cevap verdi ve şöyle dedi: "Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP KENDİ DİYALEKTİĞİNDEN KOPARILAMAZ. Tek adamlar değil CHP önemli."