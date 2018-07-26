CHP kurultaya gidiyor! İnce sonunda patladı: Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor

CHP'de sular durulmuyor. CHP'de olağanüstü kurultay için bir yandan imzalar toplanırken bir yandan da önemli mesajlar art arda geliyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Twitter'dan mesaj yolladı.

UMUT GALİP GELECEK, DEĞİŞİM ÇOK YAKINDA

İnce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda,, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" dedi.