Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'Brunson' tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Türkiye'yi yaptırımla tehdidine ilişkin "Türkiye'yi kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukuk kuralları herkes için istisnasız geçerlidir. Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez" " ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "ABD Yönetimini biran önce bu yanlış (tehditkar) söylemi bir kenara bırakarak yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz." dedi.