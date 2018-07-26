Başkan Erdoğan Güney Afrika'da elçilik hizmet binası açılışında konuştu.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Şu an da gerek büyükelçiler gerek siz misafirlerle birlikte olduğum için farklı heyecan hissediyorum. Bugün büyükelçiliğimizi resmen açıyoruz. Bizleri bugünde yalnız bırakmayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Son zamanlarda Türkiye'nin yurt dışındaki diplomatik temsilini güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Bilhassa Afrika'daki temsilciliklerimizde büyük bir mesafe kaydettik.



TÜRKİYE DÜNYANIN EN YAYGIN 6. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK KONUMUNDADIR

Büyükelçilik sayılarımız yanında, TİKA, Anadolu Ajansı ve THY gibi kurumlarımızla Afrika'daki varlığımızla daha da artıyoruz. Türkiye dünyanın en yaygın 6. diplomatik temsilcilik konumuna sahip bir ülkedir. Türkiye-Güney Afrika münasebetlerinin bu seviyelere ulaşmasında sivil toplum kuruluşlarımızın emeği asla yok sayılamaz. Sizler uzakları bize yakın kıldınız.



YOĞUN GÖRÜŞMELERİMİZ OLACAK

Ticaretten yatırıma, güvenlikten enerjie iş birliklerimizi daha da güçlendireceğiz. Güney Afrika'ya 3. ziyaretim. İş birliğimizi çok daha fazla geliştirmek istiyoruz. Yoğun görüşmelerimiz olacak. Ve bu görüşmelerle yarının inşasını gerçekleştireceğiz. Ekonomi başta olmak üzere buradaki zirvede birçok konuyu ele alacağız. Yeni aktörlerin sahneye çıktığı bu süreçte işbirliğimizi geliştirmek için neler yapmamız gerekenleri tartışacağız.



DEAŞ NEYSE FETÖ ODUR

Bunun yanında terör sorununa da konuşacağız. DEAŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram odur. Bizler terör örgütleri arasında ayrım yapamayız.



YENİ GELİŞMELER IŞIĞINDA BUNLARI DA KENDİLERİNE VERECEĞİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira, 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım."