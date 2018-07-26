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’de adaylarının otobüsü yaptı! 'ten ilk açıklama

İşleri Başkanlığı, ’de larını taşıyan otobüsün yaptığı ya ilişkin açıklamasında, ında can kaybı ve ağır yaralanma olmadığını bildirdi.

Türk hacı adaylarının otobüsü kaza yaptı!

'de larını taşıyan otobüs konvoyundaki bir otobüse karşı yönden gelen bir pikap çarptı. da 2 şoför de hayatını kaybetti.

İşleri Başkanlığı meydana gelen kazayla ilgili basın açıklaması yaparak; hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4'üncü Kafile 2'nci Grup ını taşıyan aracın bugün Medine'den Mekke'ye intikal ederken kaza yaptığını ifade etti. Kazada, hacı adaylarında can kaybı ve ağır yaralanma olmadığı kaydedildi. Hafif yaralanan hacı adayları ise Diyanet Mekke Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Medine'de Türk hacılarını taşıyan otobüs konvoyunda kaza oldu. Kum fırtınası sebebiyle toz zerrecikleri ile kaplanan karayolunda karşı istikametten gelen bir pikap, şerit kontrolünü kaybederek Türk hacılarının otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 14:53
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