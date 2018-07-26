İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Madam" sözünden alındı. İstifa kararı aldı. Bunu da sosyal medyadan açıkladı. "Yapma, etme, dön" ısrarlarına rağmen dün bir kez daha tweet attı: Kararım kesin!
CHP'de ise muhalifler, 625 imza topladı. Kurultay zilleri çalmaya başladı! Ama Kılıçdaroğlu "Hani imza! Getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor" diye çıkıştı. Yaşananlara millet de şaşırdı!
24 Haziran'da millet kararını verdi, sözde Millet İttifakı yerle bir oldu. İttifaktan ayrılan İyi Parti'de ise kaos iyice büyüdü. Meral Akşener genel başkanlığı bıraktı. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri ise "Akşener'i tam mutabakatla tekrar aday göstereceğiz" ifadesini kullandı. Ancak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama daha yapan Akşener, "Kurultayda aday olmama kararım kesindir" diyerek genel başkanlık defterini kapattığını açıkladı.
YETER SAYIYA ULAŞILDI
Akşener'in görevinden ayrılmasıyla birlikte İyi Parti Genel Başkanlığı serüveni de 1 yılını doldurmadan noktalaması bekleniyor. CHP'de ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dan koltuğu almaya çalışan muhalifler Muharrem İnce liderliğinde kurultay için imza toplamaya devam etti. Yeter sayı olan 625'e ulaşıldığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu ise dün "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler. Genel merkez yerinde duruyor" diyerek muhaliflerin yeterli imzayı toplayamadığı imasında bulundu.
Olaylı geçen Afyon Çalıştayı'nda Genel Başkan Meral Akşener, olağanüstü kurultay kararı alıp tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.
CHP lideri olarak dokuz seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay çağrısı yapanlar için "Koltuk sevdalıları" yakıştırması yapıyor.
CHP'de ise muhalifler, 625 imza topladı. Kurultay zilleri çalmaya başladı! Ama Kılıçdaroğlu "Hani imza! Getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor" diye çıkıştı. Yaşananlara millet de şaşırdı!
24 Haziran'da millet kararını verdi, sözde Millet İttifakı yerle bir oldu. İttifaktan ayrılan İyi Parti'de ise kaos iyice büyüdü. Meral Akşener genel başkanlığı bıraktı. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri ise "Akşener'i tam mutabakatla tekrar aday göstereceğiz" ifadesini kullandı. Ancak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama daha yapan Akşener, "Kurultayda aday olmama kararım kesindir" diyerek genel başkanlık defterini kapattığını açıkladı.
YETER SAYIYA ULAŞILDI
Akşener'in görevinden ayrılmasıyla birlikte İyi Parti Genel Başkanlığı serüveni de 1 yılını doldurmadan noktalaması bekleniyor. CHP'de ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dan koltuğu almaya çalışan muhalifler Muharrem İnce liderliğinde kurultay için imza toplamaya devam etti. Yeter sayı olan 625'e ulaşıldığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu ise dün "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler. Genel merkez yerinde duruyor" diyerek muhaliflerin yeterli imzayı toplayamadığı imasında bulundu.
Olaylı geçen Afyon Çalıştayı'nda Genel Başkan Meral Akşener, olağanüstü kurultay kararı alıp tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.
CHP lideri olarak dokuz seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay çağrısı yapanlar için "Koltuk sevdalıları" yakıştırması yapıyor.
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