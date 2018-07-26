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/PYD-YPG, ABD'nin verdiği silahları karaborsada satıyor

ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2018 sonuna kadar 'ten ve Fırat'ın batısından çekilmesi gereken terör örgütü /PYD-YPG, elindeki silahları karaborsada satarak örgüte mali kaynak sağlıyor.

ABDnin verdiği silahlar karaborsaya düştü!

AA muhabirinin 'deki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü /PYD-YPG'nin başta olmak üzere Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekileceği ve örgüte gönderilen silahların geri alınacağına ilişkin sözler veren ABD, aksine teröristlere yeni silahlar gönderiyor.

200 TIRDAN OLUŞAN KONVOY SURİYE'YE GEÇTİ

ABD'nin zırhlı araçlar, ağır silahlar ve mühimmatla yüklü 200 tırdan oluşan konvoyu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin () kontrolündeki Semelka 'nı kullanarak Suriye'ye geçiş yaptı.

SİLAHLARIN BÖLGEDE KALMASINI SAĞLIYORLAR

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde ise terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Amerika'dan aldığı silahlar karaborsada satılıyor. Örgüt böylece hem mali kaynak sağlıyor hem de ABD'nin verdiği ve daha sonra geri almak istediği bu silahları satarak bölgede kalmasını sağlıyor.

​ANLAŞMAYA GÖRE SİLAHLARINI ABD'YE İADE ETMESİ GEREKİYOR

Türkiye ve ABD arasında sağlanan anlaşmaya göre YPG güçlerinin 2018'in sonuna kadar Münbiç'ten ve Fırat'ın batısından çekilerek silahlarını ABD'ye iade etmesi gerekiyor.

SİNSİ PLAN

ABD'den aldığı silahları iade etmeyen terör örgütü, yerlerini değiştirmek suretiyle bunları Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı kullanmayı amaçlıyor.

ABD, Suriye'deki terör örgütü unsurlarına, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adı altında silah yardımı yapmaya devam ediyor.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 12:41
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