ABD'deki Hakan Atilla davasındaki bilirkişilerle Adnan Oktar'ın görüştüğünü de itiraf eden Ümit Kuruca, Fetullahçı Terör Örgütü'yle olan bağlarını deşifre etti.
Adnan Oktar'ın şoförü Ümit Kuruca Adnan Oktar-FETÖ bağlantısını anlattı
Bir dönem Adnan Oktar'ın şoförlüğünü yapan Ümit Kuruca, Adnan Oktar örgütünün FETÖ ile olan ilişkisini anlattı. Oktar'a bugüne kadar açılan davaların FETÖ'cü savcı ve hakimler tarafından düşürüldüğünü söyleyen Kuruca, bugüne kadar operasyon yapılmamasının nedeninin FETÖ olduğunu açıkladı.
Etiketler: Adnan Oktar , FETÖ , Mehmet Baransu
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