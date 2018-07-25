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'ın şoförü Ümit Kuruca Adnan Oktar- bağlantısını anlattı

Bir dönem 'ın şoförlüğünü yapan Ümit Kuruca, Adnan Oktar örgütünün ile olan ilişkisini anlattı. Oktar'a bugüne kadar açılan davaların FETÖ'cü savcı ve hakimler tarafından düşürüldüğünü söyleyen Kuruca, bugüne kadar operasyon yapılmamasının nedeninin FETÖ olduğunu açıkladı.

ABD'deki Hakan Atilla davasındaki bilirkişilerle Adnan Oktar'ın görüştüğünü de itiraf eden Ümit Kuruca, Fetullahçı Terör Örgütü'yle olan bağlarını deşifre etti.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 07:46
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