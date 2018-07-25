Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Bronson'la ilgili flaş gelişme!

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrildi. ABD'li Pastör Brunson'a verilen ev hapsi kararı uygulamaya koyuldu. Pastör Buca Cezaevinden çıkış yaptı.

EVİNDE HAREKETLİLİK VAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Brunson'a ev hapsi kararının çıkmasının ardından papazın İzmir'in Konak ilçesindeki evinde hareketlilik başladı. Eve gelen polisler de apartman içerisini kontrol ederek binayı kontrol altına aldı. İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan rahip Andrew Brunson hakkında yeni bir karar vermişti. Mahkeme, rahibin adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar vermişti. Bunun üzerine bu olay dünya basınında da geniş yer buldu. Çıkan kararda Amerikalı rahibe yurt dışına çıkış yasağı da konulurken, Brunson'un Konak ilçesindeki evinde de hareketlilik başladı.

​EŞİ HABERİ ALIR ALMAZ EVDEN AYRILDI

Bölgeye gelen polis ekipleri, Brunson'un dairesinin bulunduğu apartmanın içerisine girdi ve bir takım önlemler aldı. Öte yandan, papazın ev hapsine alındığını öğrenen vatandaşlarda evi meraklı gözlerle inceledi. Andrew Brunson'un eşinin de haberi alır almaz evden ayrıldığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde konuyu gündeme getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Brunson'un davası 12 Ekim tarihine ertelenmişti.

SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTEREREK İTİRAZDA BULUNDU

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Temmuz'da görülen duruşmada tutukluluk halinin devamına hükmedilen Brunson, avukatı İsmail Cem Halavurt aracılığıyla sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek bu karara itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Brunson'un İzmir'deki adresinde "konutunu terk etmekten yasaklanması" ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek tahliyesini kararlaştırdı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar 18 Temmuz 2018 tarihli oturumda sanık ve müdafi tarafından yapılan tahliye talebi reddedilmişse de CMK 104 ve 105. maddeleri uyarınca mahkememizce dosya üzerinde yapılan yeniden değerlendirme neticesinde sanığın savunmasının alınmış oluşu, sanığa isnat olunan suçlar yönünden delillerin büyük oranda toplanmış oluşu, sanık ve müdafi tarafından iletilen sağlık mazereti, sanık her ne kadar yabancı ülke vatandaşı ise de tutukluluktan elde edilecek faydanın etkin adli kontrol hükümleriyle sağlanabilecek oluşu hususları nazara alınarak tahliyesine karar verildi."

EVE GETİRİLDİ

İzmir Buca F Tipi Kırıklar Cezaevi'nden çıkarılmasının ardından evine geldi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Kahramanlar'daki evine getirilmesinin ardından Brunson evine yerleştirildi.



İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan rahip Andrew Brunsonhakkında yeni bir karar vermişti. Mahkeme, rahibin adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar vermişti. Bunun üzerine bu olay dünya basınında da geniş yer buldu. Çıkan kararda Amerikalı rahibe yurt dışına çıkış yasağı da konulurken, Brunson'un Konak ilçesindeki evinde de hareketlilik başladı.

EV HAPSİ KARARI UYGULAMAYA KOYULDU

ABD'li din adamı Brunson'un tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrildi. ABD'li Pastör Brunson'a verilen ev hapsi kararı uygulamaya koyuldu. Pastör Buca Cezaevinden çıkış yaptı.