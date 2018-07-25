TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik düzenlemesi görüşmeleri başladı.
Ayrıntılar gelecek...
Bedelli askerlik görüşmeleri başladı!
TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik düzenlemesi görüşmeleri başladı.
- Hakkari'de 4 terörist öldürüldü
- Türkiye'de tutuklanan ABD'li rahiple ilgili flaş karar!
- İHA ve SİHA'lara yerli yazılım: Kuzgun
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