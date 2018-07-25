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Bedelli askerlik görüşmeleri başladı!

Bedelli askerlik görüşmeleri başladı!

TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik düzenlemesi görüşmeleri başladı.

Ayrıntılar gelecek...

  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 17:26
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