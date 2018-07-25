Meclis Genel Kurulu'nda bugün bedelli askerlik teklifinin de içinde yer aldığı "torba teklif" görüşülecek.



Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek teklife göre; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiilî askerlik hizmetine başlamamış ve 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan yükümlüler; istekleri hâlinde, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15 bin Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar çevrilebilen yabancı ülke parasını defaten ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.



Bedelli askerlikten yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar taraf��ndan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak.



Düzenlemelerden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek